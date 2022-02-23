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Фондовый рынок США может просесть из-за эскалации на Украине

Экономика
Фондовый рынок США может просесть из-за эскалации на Украине
flickr.com  /  @Ivan Radic

Нью-Йорк, 23 февраля. Эксперты американского инвестиционного банка Goldman Sachs заявили о возможных последствиях роста напряженности на территории Украины.

Фондовая биржа США может обвалиться вместе с индексом S&P 500, если ситуация в Донбассе продолжит ухудшаться, считают специалисты кредитной организации.

Аналитики ждут снижения индикаторов на 6% к значениям прошлой торговой сессии. При этом больше всего могут пострадать финактивы европейских и японских резидентов.

Если курс рубля опустится примерно на 10%, то нефть подорожает на глобальном рынке на 13%, прогнозируют в Goldman Sachs. Наиболее пессимистичный сценарий предполагает падение европейских и японских акций на 9%. Чтобы ограничить риски, трейдеры начали активно реализовать такие ценные бумаги и закупаться облигациями.

«В январе напряженность в отношениях между Россией и Украиной влияла в основном на местные активы, но в феврале ее последствия начали сказываться и на глобальных активах», — отмечают в Goldman Sachs.

Аналитик IG Markets Ltd. Кайл Родда добавляет, что сейчас мир ждет новых западных санкций против России. Однако эти рестрикции принесут на рынки финансовую дестабилизацию.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что негативно относится к односторонним незаконным санкциям в отношении стран, поэтому не поддерживает политику Запада, ориентированную против РФ.

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