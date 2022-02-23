Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 15:41
15:40
Общество
Финалист «Битвы экстрасенсов» Рзаев назвал главные переломные моменты 2022 года
15:39
Происшествия
Мужчина украл банковскую карту у школьницы в Екатеринбурге
15:38
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения военного вертолета на северо-западе Венесуэлы
15:35
Политика
МИД Франции напомнил о существовании «нормандского формата» по ситуации на Украине
15:32
Весь мир
Археологи обнаружили в Иордании святилище возрастом 9000 лет
15:30
Спорт
Степанова оценила шансы российских юниоров выиграть эстафету на норвежском ЧМ
15:30
Политика
Рекордсмен по санкциям. Пресс-служба Пригожина ответила на вопросы о внесении его в список санкций ЕС
15:29
Политика
Троеточие, а не точка: политолог Данилов о будущем российско-украинских отношений
15:28
Политика
Пушилин не исключил мирного разрешения вопроса выхода республик Донбасса на границы
15:28
Армия
ВСУ совершили два обстрела территории ДНР запрещенными снарядами
Все новости

Эвакуация сотрудников всех диппредставительств на Украине началась 23 февраля

Политика
Эвакуация сотрудников всех диппредставительств на Украине началась 23 февраля
wikipedia.org  /  Dmitry Karpezo / CC BY-SA 3.0

Киев, 23 февраля. Эвакуация персонала из всех дипломатических представительств России на Украине началась в среду. Такое решение принято на фоне признания республик Донбасса.

Сотрудников всех диппредставительств РФ на Украине начали эвакуировать в День защитника Отечества. Дипломаты из других стран также покидают украинскую территорию.

Ранее в Германии сообщили об эвакуации своих сотрудников. Аналогичное решение приняли США, Великобритания и Австралия. Такие шаги последовали за признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эвакуация сотрудников всех диппредставительств на Украине началась 23 февраля
украина эвакуация дипломаты
Комментировать