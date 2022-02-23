Эвакуация сотрудников всех диппредставительств на Украине началась 23 февраля

Киев, 23 февраля. Эвакуация персонала из всех дипломатических представительств России на Украине началась в среду. Такое решение принято на фоне признания республик Донбасса.

Сотрудников всех диппредставительств РФ на Украине начали эвакуировать в День защитника Отечества. Дипломаты из других стран также покидают украинскую территорию.

Ранее в Германии сообщили об эвакуации своих сотрудников. Аналогичное решение приняли США, Великобритания и Австралия. Такие шаги последовали за признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.