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Депутат Госдумы Шеремет считает ошибкой отказ Киева признавать Крым российским

Политика
Депутат Госдумы Шеремет считает ошибкой отказ Киева признавать Крым российским
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 23 февраля. Отказ Украины признать российский статус Крыма является непоправимой геополитической ошибкой. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Киев рано или поздно должен понять, что Украина может стать развитым государством лишь тогда, когда будут налажены добрососедские и дружеские отношения с Россией, подчеркнул Шеремет.

«Отказ Украины признать российский статус Крыма и курс на вступление в НАТО являются непоправимой геополитической ошибкой киевского режима», - сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат отметил, что Западу Украина нужна лишь как колония, а Россия воспринимает ее как страну, где проживает братский народ.

Российский лидер Владимир Путин на вопрос, что требуется для восстановления нормальных отношений между Москвой и Киевом, сказал, что необходимо признать Крым российским. Также президент России подчеркнул, что кризис может быть разрешен, если Украина откажется вступать в НАТО. Однако украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выполнить российские требования невозможно.

Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Киев может начать военную операцию по «возвращению» Крыма. Страны НАТО в таком случае выразят поддержку, так как до сих пор не признали Крымский полуостров российским.

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Все новости / Политика / Депутат Госдумы Шеремет считает ошибкой отказ Киева признавать Крым российским
украина крым госдума
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