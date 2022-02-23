Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке и возложил цветы к Вечному огню

Донецк, 23 февраля. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак приехал в прифронтовую зону в Донецке.

Он поучаствовал в памятных мероприятиях у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс». Вместе с сенатором Александром Карелиным и главой ДНР Денисом Пушилиным он возложил цветы к Вечному огню.

Ранее Турчак заявил, что признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, так как жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно. По его словам, путь к свободе и признанию занял несколько лет.