Баку обвинил Армению в обстреле позиций ВС Азербайджана в Карабахе

Баку, 23 февраля. Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба минобороны страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Юхары в среду, 23 февраля. Как утверждается, позиции Вооруженных сил Азербайджана «без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда».

Ранее Азербайджан принял решение передать Еревану восемь армянских военнослужащих, которые были задержаны на границе двух стран в ноябре 2021 года.