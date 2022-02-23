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Баку обвинил Армению в обстреле позиций ВС Азербайджана в Карабахе

Армия
Баку обвинил Армению в обстреле позиций ВС Азербайджана в Карабахе
mil.am  /  Министерство Обороны Республики Армения

Баку, 23 февраля. Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба минобороны страны.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Юхары в среду, 23 февраля. Как утверждается, позиции Вооруженных сил Азербайджана «без какой-либо причины были обстреляны из стрелкового оружия членами незаконного армянского вооруженного отряда».

Ранее Азербайджан принял решение передать Еревану восемь армянских военнослужащих, которые были задержаны на границе двух стран в ноябре 2021 года.

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Армения азербайджан карабах
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