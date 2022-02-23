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Замглавы Суверенного совета Судана Дагло сообщил о стремлении развивать отношения с Россией

Весь мир
Замглавы Суверенного совета Судана Дагло сообщил о стремлении развивать отношения с Россией
facebook.com  /  Mohamed Hamdan Daglo - محمد حمدان دقلو

Хартум, 23 февраля. Первый заместитель суданского Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло заявил, что его предстоящий визит в Москву предвещает важные положительные сдвиги в отношениях двух стран.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook незадолго до вылета из Хартума. Ожидается, что во время поездки политик проведет ряд значимых встреч и консультаций.

«С божьей помощью сегодня я отправляюсь в столицу России, Москву, с официальным визитом. В эту важную страну, с которой у нас сложились дружеские исторические отношения. Благодаря предстоящей поездке мы надеемся вывести отношения между Суданом и Россией к более широким горизонтам и укрепить существующее сотрудничество в различных областях», — написал Дагло на своей странице.

Вице-президент Суверенного совета вылетел из Хартума сегодня утром. Его сопровождает ряд суданских министров и чиновников.

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россия судан
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