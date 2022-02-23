Литовская компания Paysera заявила о прекращении обслуживания операций в рублях

Вильнюс, 23 февраля. Компания финансовых технологий литовского капитала Paysera объявила об остановке обслуживания операций в российских рублях. Она закроет счета клиентов из РФ и ограничит отправку денег в банки этой страны и из них.

Вводя эти ограничения, компания также сокращает риски своей деятельности, и наибольшее воздействие они окажут на резидентов России — счета юрлиц будут закрыты, заявил генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис.

«Санкции ЕС в отношении российских банков от 22 февраля — это компромисс, который должен быть принят всеми членами ЕС. Мы солидарны с украинцами и не будем обслуживать почти все операции, связанные с Россией», — указал он.

Президент США Джо Байден накануне принял решение о санкциях из-за признания Россией суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Согласно указу, запрещаются какие-либо новые инвестиции в ДНР и ЛНР, а также экспорт в США товаров, произведенных в этих республиках.