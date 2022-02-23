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Пугачева рассказала, что Лиза и Гарри Галкины провели 23 Февраля с «гранатами» в руках

Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, что Лиза и Гарри Галкины провели 23 Февраля с «гранатами» в руках
Prt Scr youtube.com  /  ТО «Gazgolder»

Москва, 23 февраля. Певица Алла Пугачева встретила День защитника Отечества с детьми Лизой и Гарри Галкиными. Наследники исполнительницы продемонстрировали физическую подготовку.

Алла Пугачева с радостью погрузилась в воспитание детей в браке с шоуменом Максимом Галкиным после ухода со сцены. 23 февраля наследники артистки встретили на семейном мероприятии, где прошли спортивные игры для детей. Так, Пугачева опубликовала в Instagram ролик, где показала, как Лиза и Гарри провели праздник со снарядами в виде гранат в руках.

«Будь готов! Всегда готов!» — заявила Пугачева.

Пугачева рассказала, что Лиза и Гарри Галкины провели 23 Февраля с «гранатами» в руках
Pr Scr instagram.com / @alla_orfey

Поклонники с восторгом отреагировали на ролик исполнительницы. Некоторые фолловеры отметили, что Пугачева ответственно подходит к воспитанию детей.

«Какие детки классные, родители делают упор на развитие детей, и такие счастливые»;

«Замечательные у вас дети, Алла Борисовна! Не устаю ими любоваться»;

«Молодец, Гарри! Настоящий защитник растет!» — писали фолловеры.

Пугачева также позаботилась о подарках для Максима Галкина. Однако шоумен застал врасплох супругу с детьми, когда они планировали отправиться на шоппинг в поисках сюрприза для звезды. Трогательный ролик собрал множество лайков от поклонников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пугачева рассказала, что Лиза и Гарри Галкины провели 23 Февраля с «гранатами» в руках
галкин 23 февраля пугачева
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