Народная милиция ДНР заявила о двукратном увеличении количества обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, 23 февраля. Количество обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось практически вдвое, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В сообщениях оборонных ведомств ЛДНР говорится, что ситуация на всей линии соприкосновения в Донбассе остается критической.

Ранее стало известно, что украинская армия за 50 минут подвергла обстрелам три населенных пункта на территории ДНР. ВСУ при обстрелах применяли запрещенные снаряды. Под огнем оказались Широкая Балка, Николаевка и Петровское.