Медведев оценил шансы стать первой ракеткой мира

Акапулько, 23 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что будет стараться выиграть как можно больше матчей, чтобы в ближайшее время стать первой ракеткой мира.

По словам второй ракетки мира, в гонке за первую строчку рейтинга ATP многое будет зависеть и от сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Что касается гонки за первое место рейтинга, я бы, может, чуть больше думал об этом, если бы Новак не играл. Если Новак выиграет турнир, сыграет хорошо, я не стану первой ракеткой. Когда представители большой тройки играют, шансы на победу в турнире у них очень большие», — передает слова 26-летнего Медведева РИА Новости.

Напомним, в среду ранее Медведев в двух сетах обыграл представителя Франции Бенуа Пэра в первом круге турнира в Акапулько. Во втором круге россиянин сыграет с испанским теннисистом Пабло Андухаром.

Первая ракетка мира Джокович пропустил январский Australian Open — 2022 из-за депортации из Австралии на фоне скандала с аннулированием визы.