Суд Израиля заморозил решение о выселении палестинской семьи из Восточного Иерусалима

Тель-Авив, 23 февраля. Израильский суд приостановил действие вердикта о выселении палестинской семьи Салем из дома в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме до окончания рассмотрения апелляции.

Последнее решение владельцы помещения назвали «позитивным шагом». Предыдущее постановление они опротестовали еще в прошлом году. Теперь члены семьи, в которую входит член городского совета Иерусалима Йонатан Йосеф, должны внести 25 тысяч шекелей в качестве залога. Те, кто требует их выселения, обязан представить ответ на апелляцию. Пока окончательные сроки рассмотрения дела остаются неизвестными.

В прошлом месяце полиция выселила из другого дома семейство Салахия, попавшее в аналогичную ситуацию. Невзирая на их угрозы взорвать баллон с газом, 18 человек были задержаны.

Israeli court freezes Sheikh Jarrah eviction amid Jerusalem tensions https://t.co/0VwrPVr6GP — Haydar Oruc (@haydaroruc) February 23, 2022

В настоящее время в Восточном Иерусалиме проживает более 200 000 израильских поселенцев, которые с точки зрения международного права находятся здесь незаконно. Однако Тель-Авив продолжает кампанию по выселению палестинцев, освобождая место для своих подданных.

Семью Салем, насчитывающую 11 человек, обязали покинуть дом еще к концу декабря прошлого года и сдать имущество еврейским поселенцам, которые претендовали на право владения этим участком. Впоследствии сроки выселения перенесли на 1 марта 2022-го. Ряд служб безопасности предупреждал, что выполнение вердикта суда может привести к прямому вооруженному столкновению, что и вызвало отсрочку. Однако израильские радикалы под руководством скандально известного ультраправого политика Итамара Бен-Гвира неоднократно обостряли ситуацию, устраивая здесь различные провокационные акции.

Hamas is already rattling their sabres, blowing up ballistic balloons, and getting ready to fire more rockets as civilians.

Israeli security officials warn Sheikh Jarrah riots may spark Temple Mount attacks https://t.co/PMFPZWLPOg via @JNS_org — Bruce Weingart (@bruce_weingart) February 16, 2022

Это привело к резкому росту протестных настроений среди местного населения, хотя ситуация в Шейх Джаррах и до этого была довольно напряженной. Накануне полиция Израиля избила здесь жителя соседнего района с синдромом Дауна. Попытка задержать его была предотвращена окружающими людьми, которые в знак солидарности с семьей Салем праздновали возле их дома свадьбу.

Ранее в этом месяце палестинцы совершили ряд нападений на евреев и сотрудников полиции, в результате чего не менее трех человек получили ранения. Также арабы подожгли дом, в котором проживали израильские поселенцы. Как сообщается, ответственность за некоторые из атак возложили на членов движения ХАМАС. Его популярность здесь продолжает расти на фоне бездействия Палестинской национальной администрации под руководством Махмуда Аббаса.

#Arabs set fire to #Jewish home in Sheikh Jarrah, rioters clash with police | World Israel News https://t.co/aHecYXywwj — Mike Bloomfield (@2dialogue) February 16, 2022

Особое признание среди жителей Западного берега реки Иордан эта группировка снискала в мае прошлого года, когда в ответ на выселение арабов в Восточном Иерусалиме и силовой разгон демонстраций возле мечети Аль-Акса подвергла Израиль массированному ракетному обстрелу. Всего по территории государства было выпущено несколько тысяч снарядов, что повлекло за собой гибель 12 евреев, число раненых превысило сто человек. Несмотря на ответные удары Тель-Авива, в результате которых жертвами стали более 200 палестинцев, действия ХАМАС были положительно встречены арабским населением.