Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 17:11
17:08
Политика
Украинский политик Албу оценил адресованный ВСУ сигнал от главы ДНР
17:07
Происшествия
СКР установил причастность наемников из «Правого сектора» к преступлениям в Донбассе
17:05
Армия
Глава минобороны Британии Уоллес: Лондон всегда «готов нанести удар» по российским интересам
17:04
Общество
Употребление орехов помогает снизить риск развития атеросклероза
17:03
Наука
Уфолог Уоринг нашел следы крушения НЛО на Южных Сандвичевых островах
17:02
Происшествия
Частный самолет Элтона Джона попал в сильный шторм по пути в США
17:00
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Татьяна Навка назвала Камилу Валиеву «юной звездочкой»
17:00
Экономика
Жители Гонконга получат от властей по 1200 долларов для стимулирования потребления
16:58
Общество
Президент Польши заявил, что санкции ЕС могут стать препятствием для путешествий россиян
16:58
Экономика
Евростат зафиксировал ускорение инфляции в ЕС до рекордных 5,1%
Все новости

Инстасамке сделали предложение в Париже
Шоу-бизнес
Инстасамке сделали предложение в Париже
instagram.com  /  @instasamka

Париж, 23 февраля. Популярная рэп-исполнительница INSTASAMKA (настоящее имя — Дарья Зотеева) не скрывает от публики свою личную жизнь. Причем иногда она готова обсудить даже самые интимные ее подробности, включая постельные темы. Так, например, на днях она рассказала о том, как занимается с любимым парнем Олегом Еропкиным (рэпер Moneyken) сексом, пишет StarHit.

Возлюбленные живут вместе и постоянно интригуют поклонников намеками на скорую свадьбу. Два года назад музыкант заявлял, что с Дарьей они уже женаты, просто скрывали торжество от посторонних глаз. Но это оказалось уткой, так как исполнительница получила кольцо только прошлой осенью.

Пара не стала скрывать и сообщила, что помолвочное кольцо действительно есть и Инстасамка уже выбирает свадебное платье.

Певица призналась, что предложение Moneyken сделал как настоящий романтик — в Париже.

«Короче, купила себе колечко с камушком внутри, которое якобы меняет настроение. А Олег снял его с меня и выкинул. Я такая: «Да что происходит, за что, отдайте мою побрякушку?!» А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет. И, кажется, я знаю что. А потом смотрю в окно, там — Эйфелева башня! Я в слезы, поворачиваюсь, а он стоит на одном колене», — завороженно рассказала Инстасамка.

21-летний музыкант давно собирался сделать эффектное предложение своей любимой, и сейчас, когда наконец все произошло, он остался доволен и очень впечатлен данным событием.

Жених и невеста на страницах журнала ELLE girl запечатлелись в свадебных нарядах. Известно, что пока еще не было самого торжества, но звезды уверяют, что церемония вскоре обязательно состоится.

«Я не представляла, что я именно та девушка, которой сделают предложение в Париже», — не скрывает эмоций Инстасамка.

Инстасамке сделали предложение в Париже
Pr Scr instagram.com / @instasamka

«Я был в шоке. Я очень давно хотел сделать это красиво. Но не было возможности реализовать это так, как я представлял. Париж, вид на Эйфелеву башню, дорогое кольцо, и я говорю ей покупать все, что она хочет. Когда этот момент настал, когда я смог наконец-то сделать это красиво, я это сделал», — признается Moneyken.

Ранее сообщалось, как другая молодая певица Валя Карнавал нарвалась на критику из-за откровенной фотографии.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Инстасамке сделали предложение в Париже
париж свадьба предложение instasamka инстасамка moneyken
Комментировать