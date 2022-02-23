Инстасамке сделали предложение в Париже

Пара не стала скрывать и сообщила, что помолвочное кольцо действительно есть и Инстасамка уже выбирает свадебное платье.

Певица призналась, что предложение Moneyken сделал как настоящий романтик — в Париже.

«Короче, купила себе колечко с камушком внутри, которое якобы меняет настроение. А Олег снял его с меня и выкинул. Я такая: «Да что происходит, за что, отдайте мою побрякушку?!» А когда мы приехали в отель, я уже по его нервам начала чувствовать, что что-то сейчас произойдет. И, кажется, я знаю что. А потом смотрю в окно, там — Эйфелева башня! Я в слезы, поворачиваюсь, а он стоит на одном колене», — завороженно рассказала Инстасамка.

21-летний музыкант давно собирался сделать эффектное предложение своей любимой, и сейчас, когда наконец все произошло, он остался доволен и очень впечатлен данным событием.

Жених и невеста на страницах журнала ELLE girl запечатлелись в свадебных нарядах. Известно, что пока еще не было самого торжества, но звезды уверяют, что церемония вскоре обязательно состоится.

«Я не представляла, что я именно та девушка, которой сделают предложение в Париже», — не скрывает эмоций Инстасамка.

Pr Scr instagram.com / @instasamka

«Я был в шоке. Я очень давно хотел сделать это красиво. Но не было возможности реализовать это так, как я представлял. Париж, вид на Эйфелеву башню, дорогое кольцо, и я говорю ей покупать все, что она хочет. Когда этот момент настал, когда я смог наконец-то сделать это красиво, я это сделал», — признается Moneyken.

Ранее сообщалось, как другая молодая певица Валя Карнавал нарвалась на критику из-за откровенной фотографии.