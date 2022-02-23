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Троеточие, а не точка: политолог Данилов о будущем российско-украинских отношений
Политика
Троеточие, а не точка: политолог Данилов о будущем российско-украинских отношений
Федеральное агентство новостей  / 

Признанием независимости Луганской и Донецкой народных республик Россия не нарушила минские договоренности. Так как, во-первых, выступала их гарантом, а не стороной соглашений. А во-вторых, именно Украина все эти годы всячески противостояла минской схеме, что и стало в итоге причиной нового статуса Донбасса. Таково мнение исполнительного директора Центра политического анализа Вячеслава Данилова. Свою позицию он озвучил в беседе с ФАН.

«Во всей этой истории надо ставить троеточие, а не какую-то точку. Мы постоянно ведем игру в расчете на какой-то содержательный, дискурсивный ответ с той стороны. И все наши усилия по признанию ЛНР и ДНР наверняка осчастливили Украину, ведь теперь она может нас обвинить, что Минские соглашения якобы мы нарушили. Хотя это они бойкотировали «Минск» с самого начала. Но мы, Россия, всегда открыты к переговорам, в отличие от той стороны», — объяснил политолог.

«Троеточие, а не точка»: политолог Данилов объяснил, что ждет российско-украинские отношения
Федеральное агентство новостей /

Вячеслав Данилов подчеркнул, что причиной нынешней обострившейся ситуации с возможным оказанием военной помощи ЛНР и ДНР и вероятной силовой реакцией с украинской стороны стала намеренная и демонстративная «глухота» киевских властей.

«В свое время один американский политический аналитик сказал, что пока есть слова — пушки не стреляют. Но, к сожалению, ситуация сложилась так, что с той стороны мы слов не слышим. Хотя мы все время пытаемся закидать ситуацию словами, пытаемся как-то признанием ЛНР и ДНР избежать возможных силовых действий и пытаемся договориться. Мы все время провоцируем их на хоть какой-то словесный ответ, но этого ответа нет. Словно бросаем камни бесконечные в колодец и оттуда даже не булькает ничего… Пустота. То ли не те слова, то ли не тот колодец. Ситуация сейчас непростая. И вопрос в том, когда мы сможем что-то услышать с той стороны, кроме выстрелов. Ведь мы хотим, чтобы счет шел на слова, а не на тела», — рассказал Вячеслав Данилов.

«Троеточие, а не точка»: политолог Данилов объяснил, что ждет российско-украинские отношения
Федеральное агентство новостей /

Накануне Совет Федерации на пленарном заседании дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ на зарубежной территории. 153 присутствовавших сенатора проголосовали за такое решение единогласно.

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