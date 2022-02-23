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«Частные передвижные подвалы»: от чего украинский МИД пытается «спасти» своих граждан из РФ
Политика
«Частные передвижные подвалы»: от чего украинский МИД пытается «спасти» своих граждан из РФ
pixabay.com  / 

Украинский телеэксперт Вячеслав Ковтун и его соотечественники в РФ, по версии Киева, могут оказаться в страшной опасности. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее МИД Украины рекомендовал своим гражданами покинуть территорию России.

«Ну, если даже Соединенные Штаты на полном серьезе запросили международный комитет по правам человека при ООН отреагировать на то, что Россия якобы готовит некие частные пыточные, передвижные подвалы, чтобы истязать несчастных украинцев после того, как «захватит» их страну, то чему тут удивляться?» — спрашивает Корнилов.

По версии США, продолжил политолог, жертвами «передвижных подвалов» предстоит стать как украинским диссидентам, так и белорусским и российским, спрятавшимся на подконтрольной Киеву территории.

«Частные передвижные подвалы»: от чего украинский МИД пытается «спасти» своих граждан из РФ
Невские Новости /

«Подчеркиваю: это официальный запрос Вашингтона! — заявил эксперт. — Ну а раз уж мы такие плохие и собираемся издеваться над украинцами на территории Украины, то что говорить о тех, что находятся в России? Получается, что наш телеэксперт Ковтун и его соотечественники в страшной опасности! Вот украинский МИД и волнуется за них, пытаясь предотвратить их появление в «частных передвижных подвалах».

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил о положительном влиянии новых санкций для РФ.

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россия украина пытки корнилов
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