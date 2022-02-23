Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией

Киев, 23 февраля. Украинская сторона вводит дополнительные ограничения на пограничных участках с Российской Федерацией, Белоруссией, а также ДНР и ЛНР.

Соответствующую информацию распространил украинский Госпогранкомитет. В сообщении сказано, что среди новых ограничений — пребывание на этих пограничных участках в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта по дорогам, которые отсутствуют в соответствующем реестре и ведут к госгранице.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что страны Евросоюза согласовали введение нового пакета ограничительных мер в отношении России на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет о санкциях, которыми пригрозили РФ европейские лидеры после признания Москвой суверенитета ЛДНР.