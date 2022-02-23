«Зеленскому нужна война»: политолог Родионов об обстановке на донбасском фронте

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает оставаться критической. По некоторым данным, Киев помимо пехоты, бронетехники и артиллерии начал развертывание там средств ПВО. При этом не прекращаются и обстрелы, интенсивность которых, как утверждает оборонное ведомство ЛНР, достигла уровня 2015 года. Согласно информации, предоставленной представительством Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская сторона вновь начала применять реактивные системы залпового огня.

«Вооруженные силы Украины впервые с 2018 года применили РСЗО БМ-21 «Град» в окрестностях Донецка. С позиций ВСУ находящихся в населенном пункте Водяное по Киевскому району Донецка противник выпустил пять реактивных снарядов из установок БМ-21 и 12 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела получило повреждение административное здание», — говорится в официальной сводке СЦКК.

О том, на что рассчитывают в Киеве, продолжая наращивать интенсивность боевых действий против уже признанных Россией республик, корреспондент ФАН побеседовал с заместителем директора Института инновационного развития, политологом Дмитрием Родионовым, который уверен в том, что президенту Украины нужна именно война, причем проигранная им.

«Они рассчитывают на войну с Россией. Это было понятно еще с того момента, когда на нашу территорию начали залетать их снаряды и пытаться проникать диверсанты. А побеждать им не надо. Ведь, что касается Зеленского, то это тот самый случай, когда нужна «маленькая непобедоносная война». Ведь если он проиграет — а он проиграет — у него в руках окажется отличный повод для того, чтобы снова покричать всему миру о том, что он «жертва агрессии», потребовать вступления Украины в НАТО, потребовать размещения американских ракет и, конечно же, потребовать денег», — заключил Родионов.

По мнению эксперта, еще одной причиной, по которой глава Украины так упорно не желает мира, является его попытка «порешать» внутренние проблемы страны.

«У него появится возможность снова обратиться к нации с требованием сплотиться перед лицом внешней угрозы, а все внутренние «разборки» отложить на потом», — считает собеседник ФАН.

По состоянию на первую половину дня 23 февраля обстановка продолжала накаляться — заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обнародовал информацию о том, что под обстрелом находятся 29 населенных пунктов республики, расположенных вдоль всей линии соприкосновения, а вооруженные формирования Украины для решения своих задач стали все чаще использовать танки.

