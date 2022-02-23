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Народная милиция ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта за 50 минут

Армия
Народная милиция ДНР: ВСУ обстреляли три населенных пункта за 50 минут
Федеральное агентство новостей

Донецк, 23 февраля. Украинская армия за 50 минут подвергла обстрелам три населенных пункта на территории ДНР.

Представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ при обстрелах применяли запрещенные снаряды. Под огнем киевских силовиков оказались населенные пункты Широкая Балка, Николаевка и Петровское. По ним были выпущены 16 мин калибра 120 миллиметров, а также пять гранат из СПГ.

Ранее стало известно, что бригада ремонтников в ДНР оказалась застигнута огнем со стороны Вооруженных сил Украины. Рабочие попали под обстрел во время работ на электроподстанции в Старомихайловке.

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