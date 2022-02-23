Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией

Варшава, 23 февраля. Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), экс-глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек не рекомендовал не бойкотировать стыковой матч со сборной России за выход на катарский ЧМ-2022, если игру не перенесут из Москвы на нейтральное поле.

Он назвал несерьезным поведением призывы бойкотировать стыковой матч за право выступить на мундиале 2022 года. Функционер особо подчеркнул, что за такие действия последует неминуемое наказание.

«Призыв бойкотировать матч плей-офф в Москве — совершенно несерьезное поведение. Кто-то хочет прославиться в соцсетях, но понятия не имеет о реальности», — передает слова Бонека Interia.

Он отметил, что перенести матч на нейтральный стадион имеет право только Международная федерация футбола (ФИФА), у которой на данный момент нет соответствующих оснований. При этом Бонек напомнил, что УЕФА занимается в плей-офф административными вопросами — судейскими назначениями, к примеру.

Бывший футбольный чиновник также указал на то, что ФИФА накажет Польшу штрафом в случае бойкота.

Напомним, стыковой матч Россия — Польша пройдет на московском стадионе «Динамо» 24 марта. Победитель встречи поборется за путевку на ЧМ в Катаре с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.