Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:13
14:13
Политика
Эрдоган: Турция не может делать выбор в пользу России или Украины
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
Все новости

Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией

Спорт
Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией
Global Look Press  /  MICHAL CHWIEDUK/imago sportfotodienst

Варшава, 23 февраля. Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), экс-глава Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек не рекомендовал не бойкотировать стыковой матч со сборной России за выход на катарский ЧМ-2022, если игру не перенесут из Москвы на нейтральное поле.

Он назвал несерьезным поведением призывы бойкотировать стыковой матч за право выступить на мундиале 2022 года. Функционер особо подчеркнул, что за такие действия последует неминуемое наказание.

«Призыв бойкотировать матч плей-офф в Москве — совершенно несерьезное поведение. Кто-то хочет прославиться в соцсетях, но понятия не имеет о реальности», — передает слова Бонека Interia.

Он отметил, что перенести матч на нейтральный стадион имеет право только Международная федерация футбола (ФИФА), у которой на данный момент нет соответствующих оснований. При этом Бонек напомнил, что УЕФА занимается в плей-офф административными вопросами — судейскими назначениями, к примеру.

Бывший футбольный чиновник также указал на то, что ФИФА накажет Польшу штрафом в случае бойкота.

Напомним, стыковой матч Россия — Польша пройдет на московском стадионе «Динамо» 24 марта. Победитель встречи поборется за путевку на ЧМ в Катаре с сильнейшим в паре Швеция — Чехия.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Збигнев Бонек предупредил, что ФИФА накажет Польшу в случае бойкота матча с Россией
футбол уефа стыковые матчи Збигнев Бонек
Комментировать