Артисты ЦАТРА положительно восприняли назначение Кустурицы на должность главного режиссера

Москва, 23 февраля. Югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица был назначен на должность главного режиссера Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА). Артисты учреждения культуры одобрили такое решение.

Народный артист России Николай Лазарев прокомментировал назначение Кустурицы на новую должность. Он считает, что режиссер привнесет много нового в жизнь коллектива театра.

«Надеюсь, что это принесет нашему театру какую-то новую волну развития. Очень хочется в это верить», — сказал Лазарев в разговоре с РБК.

О назначении сербского кинодеятеля главным режиссером театра высказалась и Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Актриса также положительно отнеслась к этой новости.

«Но что из этого получится — большая, сложная загадка», — отметила звезда фильма «Гусарская баллада».

Ранее стало известно, что Кустурица ответил согласием на предложение Министра обороны России Сергея Шойгу занять должность главного режиссера ЦАТРА. Обладатель множества наград крупнейших европейских кинофестивалей поблагодарил главу ведомства за оказанное доверие.