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Возрождение бандеровщины: чем грозит повсеместное вооружение украинских граждан
Политика
Возрождение бандеровщины: чем грозит повсеместное вооружение украинских граждан
Федеральное агентство новостей  / 

Киев готовится на полном серьезе возрождать бандеровские отряды. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия, по которому дается право на владение гражданским огнестрельным оружием.

«На Украине весь этот процесс уже поставлен на широкую ногу, — заметил Корнилов. — Вся их территориальная оборона и так называемый «Закон о сопротивлении» служат подготовке к возрождению бандеровщины и борьбе с «оккупантами» и «захватчиками».

Политолог отметил, что Киев, по всей видимости, не предусматривает варианта, при котором может победить при гипотетическом военном противостоянии с Москвой.

«Возрождение бандеровщины»: чем грозит повсеместное вооружение украинских граждан
Федеральное агентство новостей /

«Самое главное, что авторы всех этих законов, случись что, первыми убегут за границу, — подчеркнул эксперт. — Ну а наличие оружия в руках у большей части населения, по-моему, ввергнет эту страну во мрак, вне зависимости от того, будет ли конфликт с Россией или нет».

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил о положительном влиянии новых санкций для РФ.

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россия украина корнилов бандеровщина
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