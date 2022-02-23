Макеева призналась, что плакала вместе с Валиевой и другими фигуристками во время ОИ

Москва, 23 февраля. Актриса театра, кино и дубляжа Анастасия Макеева обратилась к олимпийским спортсменам российской сборной и поддержала фигуристку Камилу Валиеву.

Макеева призналась, что фигуристки Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли отдельное место в ее сердце. В своем видеообращении она призналась, что испытала гордость за спортсменок.

Актриса сообщила, что не смогла сдержать слез во время выступления олимпийцев на Играх в Пекине. Звезда фильма «Дом, милый дом» призналась, что улыбалась и радовалась одновременно с фигуристками. Отдельно Макеева отметила талант 15-летней Валиевой.

«Камила, у тебя все еще впереди! Твой характер и талант неизбежно приведут тебя к тому, к чему ты стремишься! Щербакова и Трусова, браво», — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @makeevan

Недавно лидер командных соревнований по фигурному катанию впервые высказалась после неудачного выступления в индивидуальном турнире среди женщин на Олимпийских играх. Валиева опубликовала пост в Instagram.