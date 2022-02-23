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Политолог Бредихин оценил возможность раздела Украины Венгрией и Румынией
Политика
Политолог Бредихин оценил возможность раздела Украины Венгрией и Румынией
Федеральное агентство новостей  / 

Возможность того, что Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на территории Украины — это евроинтеграция, которую так желал Киев. Об этом ФАН рассказал член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Права на территории

Румыния, Польша и Венгрия могут предъявить права на некоторые территории, которые вошли в состав Украины во время СССР. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Илья Кива.

Политолог Бредихин оценил возможность раздела Украины Венгрией и Румынией
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, он раскритиковал проводимый на Украине курс на декоммунизацию. Киев теперь может ждать, когда Будапешт, Варшава и Бухарест предъявят собственные права на территорию, которую Украина получила в ходе «ненавистного, оккупационного коммунистического режима».

«Теперь ждем, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», — заявил Кива.

Евроинтеграция, о которой мечтал Киев

Антон Бредихин допустил вариант, что Венгрия, Польша и Румыния ждут своего часа.

«Уверен ли Кива, что настал именно тот момент? Если да, то действительно все уже готово и просто ждет своего часа. Не только выдача паспортов Венгрии, Польши и Румынии сопутствует этому. Уже давно стоит вопрос о реституции, который вернет потомкам бывших владельцев не только имущество, но и территории. Это один из моментов после вступления в Европейский союз», — пояснил Антон Бредихин.

Политолог Бредихин оценил возможность раздела Украины Венгрией и Румынией
Федеральное агентство новостей /

Так что, считает он, не стоит увязывать этот момент с «декоммунизацией», о которой говорил президент России Владимир Путин. Напротив, это евроинтеграция, та самая, о которой мечтал Евромайдан.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.

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польша украина венгрия румыния
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