Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:13
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
Все новости

Бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту Паньковка в ЛНР

Армия
Бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту Паньковка в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 23 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины провели обстрел населенного пункта Паньковка на территории Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Согласно информации Совместного центра, в результате огня со стороны украинских войск повреждено одно домостроение. Также под огнем ВСУ в направлении села Веселая Гора в республике получили повреждения шесть домов и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что военнослужащий НМ ЛНР погиб от снайперского огня ВСУ. По имеющимся данным, инцидент произошел минувшей ночью у населенного пункта Желобок.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту Паньковка в ЛНР
ЛНР всу обстрел
Комментировать