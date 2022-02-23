Бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту Паньковка в ЛНР

Луганск, 23 февраля. Военнослужащие Вооруженных сил Украины провели обстрел населенного пункта Паньковка на территории Луганской Народной Республики, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Согласно информации Совместного центра, в результате огня со стороны украинских войск повреждено одно домостроение. Также под огнем ВСУ в направлении села Веселая Гора в республике получили повреждения шесть домов и легковой автомобиль.

Ранее сообщалось, что военнослужащий НМ ЛНР погиб от снайперского огня ВСУ. По имеющимся данным, инцидент произошел минувшей ночью у населенного пункта Желобок.