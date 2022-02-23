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Минфин и ЦБ при необходимости примут меры для укрепления финансовой стабильности РФ

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 13:51
Экономика
Минфин и ЦБ при необходимости примут меры для укрепления финансовой стабильности РФ
minfin.ru  /  Пресс-служба Министерства финансов РФ

Москва, 23 февраля. Минфин РФ внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с государственным долгом России.

В случае необходимости ведомство совместно с Центробанком РФ будет принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, сообщило министерство.

«Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Минфин США накануне ввел санкции в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР. Так, американским инвесторам теперь запрещается покупать на вторичном рынке российские гособлигации, выпущенные после 1 марта 2022 года.

Западные санкции также затронули 20 подразделений Внешэкономбанка. Однако ВЭБ не прекратит выполнение своих обязательств и будет способствовать развитию экономики РФ.

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