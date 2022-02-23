Посол РФ в ФРГ Нечаев надеется, что приостановка сертификации «СП-2» будет временной мерой

Берлин, 23 февраля. Российский посол в Германии Сергей Нечаев надеется, что приостановка сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет временной.

Помимо этого, дипломат подчеркнул, что российский газопровод необходим для энергобезопасности Европы.

Ранее президент США Джо Байден сообщал, что Вашингтон и Берлин работают над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен. Процесс сертификации газопровода остановлен Министерством экономики и энергетики ФРГ. Немецкий канцлер Олаф Шольц также заявлял о намерении остановить сертификацию «СП-2».