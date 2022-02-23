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Власти Ливии перехватили в море более 600 мигрантов за неделю

Весь мир
Власти Ливии перехватили в море более 600 мигрантов за неделю
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 23 февраля. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что с начала текущего года ливийская береговая охрана вернула на континент 2 353 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море, чтобы найти убежище в странах ЕС.

 

 

Согласно инфографике, размещенной на странице МОМ в Twitter, всего в 2021-м в пути перехвачено 32 425 нелегалов. При этом 662 человека погибли в море, 891 пропал без вести. По данным организации, в период с 13 по 19 февраля ливийская береговая охрана атаковала и вернула на территорию североафриканского государства 632 искателей убежища.

Бегущие от неблагоприятных условий в поисках лучшей жизни мигранты, имеющие различное происхождение, редко добираются до побережья Евросоюза. Под предлогом их «спасения» ливийские службы пресекают любые попытки морской переправы. Как правило, беженцев возвращают и помещают в специальные лагеря для содержания нелегалов, где они живут в крайне тяжелых условиях.

Многие становятся жертвами работорговцев и бандитов, похищающих людей за выкуп. Страны Европы при этом оказывают активную поддержку ливийским службам на фоне огромного наплыва беженцев, наблюдающегося в последние годы.

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мигранты ливия
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