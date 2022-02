Власти Ливии перехватили в море более 600 мигрантов за неделю

Триполи, 23 февраля. Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что с начала текущего года ливийская береговая охрана вернула на континент 2 353 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море, чтобы найти убежище в странах ЕС.

In the period of 13-19 February, 632 migrants were rescued/intercepted at sea and returned to Libya.



