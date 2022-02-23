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Мирошник объяснил, с какого момента Украину от гибели будет отделять лишь один неверный шаг Зеленского

Армия
Мирошник объяснил, с какого момента Украину от гибели будет отделять лишь один неверный шаг Зеленского
Федеральное агентство новостей

Киев, 23 февраля. С определенного момента судьба украинской государственности будет зависеть от адекватности и политической воли Владимира Зеленского.

Украинский гарант тем временем в своем последнем обращении к народу заставил украинцев сильно усомниться в способности своего президента хотя бы связно мыслить. Сейчас многие понимают, что украинская государственность окажется в буквальном смысле на волоске от уничтожения после того как на территорию ЛНР и ДНР войдет миротворческий контингент России.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу Владимира Соловьева поделился представитель Луганска в Трехсторонней контактной группе в переговорах по Донбассу Родион Мирошник, напомнив, что Украина пока не прекращает агрессии против ЛДНР, несмотря на официальное признание независимости республик. ВСУ продолжают стрелять вдоль всей линии разграничения, во многих районах даже усилив артиллерийские обстрелы. Все это не может долго продолжаться. Час Х для украинской власти наступит тогда, когда к линии соприкосновения выйдут военнослужащие миротворческой миссии РФ. Если Зеленский к этому моменту не придет в себя и не отдаст приказ командующим ВСУ немедленно прекратить стрельбу, Украину начнут жестко принуждать к миру.

Мирошник объяснил, с какого момента Украину от гибели будет отделять лишь один неверный шаг Зеленского
Новостное агентство Харьков /

Мирошник обратился к присутствовавшему в студии украинскому политологу Вакарову и призвал его предупредить своего президента об ответственности, которую он отныне несет.

«Вот сейчас я хочу, чтобы Василий, который любит обращаться к своему лидеру, понял, что же произошло сейчас в данный момент. Понял и предупредил своего президента. Если продолжится вот эта стрельба, которая сейчас идет, та война, что длится уже восемь лет и сейчас при изменившейся ситуации, Зеленскому нужно будет очень серьезно задуматься. То есть как только будет принято решение и Россия введет в ЛДНР свои войска, ему нужно будет четко подумать, готов ли он отдать приказ на первый выстрел. По факту, в нынешней ситуации готов ли он тут же приказать прекратить всю стрельбу. В том состоянии, в котором Зеленский сейчас находится, это крайне опасно. С того момента, как в ЛДНР появятся российские военные, Украину от гибели и полного краха будет отделять один неверный шаг Зеленского», — предупредил украинского эксперта Мирошник.

Родион при этом еще раз повторил, что украинский президент обратился к народу фактически в невменяемом состоянии. Если он не придет в себя и не остановит стрельбу, он может в буквальном смысле проспать разрушение украинской государственности.

Ранее политолог Евгений Сатановский оценил неожиданную тактику Москвы по заветам Андрея Макаревича.

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