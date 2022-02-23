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Шугалей назвал раболепием перед Западом заявление Мангуш о решении России по ЛДНР

Весь мир
Шугалей назвал раболепием перед Западом заявление Мангуш о решении России по ЛДНР
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 23 февраля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал ничтожным и бессмысленным заявление главы МИД ПНЕ Ливии Наджлы Мангуш относительно статуса ЛДНР.

Накануне министр иностранных дел утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) сообщила, что ее государство не поддерживает признание ЛНР и ДНР и осуждает решение Москвы.

«Более ничтожного и бессмысленного заявления невозможно было придумать, и оно вызывает только смех. Никто не спрашивал правительство коррупционера Дбейбы, и этим мнением можно подтереться. Срок полномочий ПНЕ давно истек. Сегодня группировка Дбейбы из последних сил занимается разворовыванием ресурсов Ливии и ограблением народа, но это скоро закончится», — написал Шугалей у себя в Telegram-канале.

По его словам, ПНЕ многое роднит с руководством Украины.

«Это и безудержная коррупция, и раболепие перед западными кукловодами, и ненависть народа, жизнь которого они не хотят улучшать», — добавил он.

Глава ФЗНЦ напомнил, что в ближайшее время из Москвы должны выслать чрезвычайного и полномочного посла Ливии Мохамеда Абдаллу Маграви в связи с тем, что его деятельность носит деструктивный характер для нашей страны.

Максим Шугалей не раз подчеркивал слабость и несостоятельность утратившего легитимность кабмина Абд аль-Хамида Дбейбы. Он уверен, что проведение в стране свободных и честных выборов возможно только при наличии сильного правительства.

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