Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:12
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
Все новости

Великобритания готова одолжить Украине 500 млн долларов

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 13:39
Экономика
Великобритания готова одолжить Украине 500 млн долларов
pixabay.com

Лондон, 23 февраля. Британское правительство готово предоставить Украине кредиты на сумму до 500 млн долларов по линиям международных банков. Соответствующая информация содержится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании.

Как уточняется в сообщении министерства, Киев сможет использовать эти деньги для «снижения экономических эффектов от российской агрессии». Перед этим британский МИД объявил о введении новых санкций в отношении России в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета народных республик Донбасса. Россия также подписала с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Кроме того, глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира на территории этих государств.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Великобритания готова одолжить Украине 500 млн долларов
украина великобритания мид великобритании
Комментировать