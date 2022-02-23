Великобритания готова одолжить Украине 500 млн долларов

Лондон, 23 февраля. Британское правительство готово предоставить Украине кредиты на сумму до 500 млн долларов по линиям международных банков. Соответствующая информация содержится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании.

Как уточняется в сообщении министерства, Киев сможет использовать эти деньги для «снижения экономических эффектов от российской агрессии». Перед этим британский МИД объявил о введении новых санкций в отношении России в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета народных республик Донбасса. Россия также подписала с ДНР и ЛНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Кроме того, глава государства поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира на территории этих государств.