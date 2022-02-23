Вашингтон, 23 февраля. США подготовили несколько хитрых ловушек для России, но президенту страны Владимиру Путину удалось ловко обойти их.

Таким мнением в статье для издания Dissident Voice поделился западный журналист Ким Петерсен. По его словам, США было расставлено множество ловушек, в которые они пытаются заманить Россию. Недавно один политический маневр Путина лишил Вашингтон шансов загнать оппонента в «военный капкан», передает «ПолитРоссия».

«Последний политический маневр российского президента Владимира Путина стал решающим мастерским ходом, позволившим избежать американской военной ловушки», — говорится в публикации.

Эксперт говорит, что Москва, признав суверенитет ЛДНР, сумела выйти из затруднительной ситуации, которая искусственно было создана ее противниками. Примечательно, что этому событию предшествовала серия антироссийских провокаций со стороны Запада.

«Было много провокаций, приведших к признанию Россией независимости ДНР и ЛНР. Среди них расширение НАТО, несерьезное отношение к безопасности РФ, вооружение Украины и демонизация российского государства», — говорит журналист.

Никакого «вторжения» не произошло. Вместо этого РФ заявила о готовности направить в Донбасс миротворцев. По словам эксперта, это был действительно мастерский маневр российского лидера — он обескуражил военных стратегов неожиданным политическим ходом, поэтому они снова потерпели неудачу.

Стоит отметить, что Совфед ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Российские законодатели поддержали принятую ранее в Госдуме инициативу, передает «Царьград».