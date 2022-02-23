Нацгвардию США бросят против протестов дальнобойщиков в Вашингтоне

Вашингтон, 23 февраля. Министерство обороны США одобрило развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне во время предполагаемого протеста дальнобойщиков. Об этом сообщает The Huffington Post.

Guard members will not carry firearms or take part in law enforcement or domestic-surveillance activities, the Pentagon said. https://t.co/ZROfkB2rLP — HuffPost (@HuffPost) February 23, 2022

В сообщении Пентагона говорится, что министр обороны Ллойд Остин одобрил запрос от правительства округа Колумбия и полиции Капитолия США. В документе сообщается, что минобороны выделит порядка 700 человек. При этом члены Нацгвардии не будут носить огнестрельное оружие или принимать участие в деятельности правоохранительных органов. Войска будут использоваться для оказания помощи в управлении дорожным движением во время демонстраций.

Конвой свободы

По сообщениям активистов, не до конца понятно, будут ли колонны заезжать в Вашингтон и перекрывать какие-то улицы. Некоторые из организаторов сообщали о планах проехать по городу, но затем сосредоточиться на перекрытии автомагистрали Beltway, опоясывающей столицу.

В заявлении «Конвоя свободы» говорится, что грузовики «не будут въезжать в сам округ Колумбия». Эта колонна планирует отправиться в среду из Южной Калифорнии и прибыть в Вашингтон около 5 марта. Дальнобойщики, как и их канадские коллеги, добиваются немедленной отмены пандемических ограничений. В частности, они протестуют против «ненаучного, неконституционного превышения полномочий федерального правительства».

Washington DC mayor issues alert about potential protests as trucker convoys prepare to head to capital https://t.co/fJPo6dTzsL — Fox News (@FoxNews) February 23, 2022

Тем временем мэрия города Вашингтон выпустила предупреждение о возможных протестах.

«Мэр Мюриэл Баузер получает информацию от сотрудников общественной безопасности, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Существуют многоуровневые стратегии смягчения последствий, и наши агентства поддерживают регулярный контакт с силами правопорядка и т.д.» — говорится в тексте.

В оповещении содержится просьба к жителям сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

Начало протестов

«Конвой свободы» стал продолжением протестов дальнобойщиков, которые начались в Канаде 24 января. «Колонна свободы», состоящая примерно из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттава. Позже 7 февраля участникам удалось заблокировать мост Амбассадор, который является важной торгово-транспортной артерией.

Канадская полиция 14 февраля арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении.