Нацгвардию США бросят против протестов дальнобойщиков в Вашингтоне

Вашингтон, 23 февраля. Министерство обороны США одобрило развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне во время предполагаемого протеста дальнобойщиков. Об этом сообщает The Huffington Post.

Guard members will not carry firearms or take part in law enforcement or domestic-surveillance activities, the Pentagon said. https://t.co/ZROfkB2rLP