Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:12
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
Все новости

Нацгвардию США бросят против протестов дальнобойщиков в Вашингтоне

Весь мир
Нацгвардию США бросят против протестов дальнобойщиков в Вашингтоне
Global Look Press  /  Philipp von Ditfurth / dpa

Вашингтон, 23 февраля. Министерство обороны США одобрило развертывание войск Нацгвардии в Вашингтоне во время предполагаемого протеста дальнобойщиков. Об этом сообщает The Huffington Post.

В сообщении Пентагона говорится, что министр обороны Ллойд Остин одобрил запрос от правительства округа Колумбия и полиции Капитолия США. В документе сообщается, что минобороны выделит порядка 700 человек. При этом члены Нацгвардии не будут носить огнестрельное оружие или принимать участие в деятельности правоохранительных органов. Войска будут использоваться для оказания помощи в управлении дорожным движением во время демонстраций.

Конвой свободы

По сообщениям активистов, не до конца понятно, будут ли колонны заезжать в Вашингтон и перекрывать какие-то улицы. Некоторые из организаторов сообщали о планах проехать по городу, но затем сосредоточиться на перекрытии автомагистрали Beltway, опоясывающей столицу.

В заявлении «Конвоя свободы» говорится, что грузовики «не будут въезжать в сам округ Колумбия». Эта колонна планирует отправиться в среду из Южной Калифорнии и прибыть в Вашингтон около 5 марта. Дальнобойщики, как и их канадские коллеги, добиваются немедленной отмены пандемических ограничений. В частности, они протестуют против «ненаучного, неконституционного превышения полномочий федерального правительства».

Тем временем мэрия города Вашингтон выпустила предупреждение о возможных протестах.

«Мэр Мюриэл Баузер получает информацию от сотрудников общественной безопасности, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Существуют многоуровневые стратегии смягчения последствий, и наши агентства поддерживают регулярный контакт с силами правопорядка и т.д.» — говорится в тексте.

В оповещении содержится просьба к жителям сохранять бдительность и сообщать о подозрительной активности.

Начало протестов

«Конвой свободы» стал продолжением протестов дальнобойщиков, которые начались в Канаде 24 января. «Колонна свободы», состоящая примерно из 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттава. Позже 7 февраля участникам удалось заблокировать мост Амбассадор, который является важной торгово-транспортной артерией.

Канадская полиция 14 февраля арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих в попытке урегулировать кризис, однако это стало лишь временной мерой. Позже премьер-министр Канады Джастин Трюдо применил никогда ранее не использовавшийся Закон о чрезвычайном положении.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нацгвардию США бросят против протестов дальнобойщиков в Вашингтоне
сша протесты дальнобойщики
Комментировать