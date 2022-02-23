Военный эксперт рассказал, какие силы НАТО может разместить в Донбассе

До последнего времени НАТО активно осваивала территорию Украины. Места открытой дислокации военных Альянса, преимущественно США и Великобритании, находятся во Львовской области (Яворовский военный полигон), в Николаевской области (Пункт оперативного управления кораблями в Очакове) и в Одесской области (Порт Южный).

По неофициальной информации, на Украине располагаются еще семь пунктов дислокации НАТО. Один из них находится в Донбассе — тренировочный лагерь в Мариуполе. Сколько сейчас там солдат НАТО и остались ли они там вообще в связи с последними событиями, сказать невозможно.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ), по данным российских военных, сосредоточили на границе Донецкой и Луганской народных республик свыше 53 тысяч военнослужащих. Эта группировка имеет в своем распоряжении более 2000 единиц тяжелой техники, в том числе 354 танка и 160 реактивных систем залпового огня. Кроме того, в распоряжении ВСУ находятся ракетные комплексы «Точка-У», способные доставлять управляемые заряды на расстояние до 120 километров.

Не оставляя без внимания тот факт, что Россия получила юридическое право оказывать ДНР и ЛНР миротворческую помощь, ФАН попытался представить, какие силы НАТО может разместить в районе Донбасса.

«Ключевые точки»

Оценивая возможности размещения баз НАТО на территории Донбасса, военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков обратил внимание, что необходимо учитывать те ограничения, которые Альянс не может оставить без внимания. Главное — это риск военного столкновения с российскими вооруженными силами.

«Учитывая заключенные между Россией и ДНР с ЛНР договоры, это совсем не фантастика. Кроме того, западные военные не могут не оценивать трезво крайне низкие возможности ВСУ и должны учитывать необходимость управлять их деятельностью», — пояснил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, выполнение задач по контролю обстановки на линии соприкосновения и границы России и Украины определяют несколько ключевых точек в регионе. Это транспортные узлы, административные и промышленные центры — Мариуполь, Краматорск, Северодонецк, Славянск. Известно, что в Мариуполе и Северодонецке по стандартам НАТО украинские военные уже начинали строительство тренировочных центров и баз.

«Очевидно, что именно подготовкой личного состава в такой близости от настоящей линии фронта могут заниматься натовские военные. Безопасность же баз будет обеспечиваться с более отдаленных рубежей, что можно наблюдать на сирийском примере, где американцы также действуют в условиях близости к российским военным», — добавил Сергей Простаков.

ПВО и авиация

Эксперт заметил, что опорные точки военного присутствия у Донбасса могут находиться в непосредственной близости, но за пределами административных границ Донецкой и Луганской областей. И здесь уже можно рассматривать варианты размещения гораздо более серьезных видов вооружений.

«Известно о пристальном внимании Запада к проблеме Азовского моря. Для украинских и натовских кораблей Вашингтон, Лондон и Брюссель вместе с Киевом требуют свободы в данной акватории. И в рамках подготовки различных антироссийских провокаций какие-то военно-морские силы могут быть размещены в Бердянске. Гипотетически в Чугуеве возможно появление сил авиации и ПВО, в Изюме и Павлограде — сухопутных подразделений и сил спецназа. Это районы, которые уже нельзя отнести непосредственно к Донбассу, но граничащие с ним и важные с логистической точки зрения», — заключил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.