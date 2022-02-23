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СНБО Украины не подтвердил информацию о планах Киева разрабатывать ядерное оружие

Армия
СНБО Украины не подтвердил информацию о планах Киева разрабатывать ядерное оружие
facebook.com  /  Олексій Данілов

Киев, 23 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о планах Киева начать разработку ядерного оружия.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном отказе Киев от соблюдения условий Будапештского меморандума.

Ранее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас у Украины есть все, чтобы решить проблемы с ядерным оружием. По его словам, в стране отсутствует система обогащения урана, но и этот вопрос — дело техники.

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украина вооружение данилов
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