СНБО Украины не подтвердил информацию о планах Киева разрабатывать ядерное оружие

Киев, 23 февраля. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не располагает информацией о планах Киева начать разработку ядерного оружия.

Заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном отказе Киев от соблюдения условий Будапештского меморандума.

Ранее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, сейчас у Украины есть все, чтобы решить проблемы с ядерным оружием. По его словам, в стране отсутствует система обогащения урана, но и этот вопрос — дело техники.