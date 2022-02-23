СНБО Украины решил ввести ЧП на территории страны

Киев, 23 февраля. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о вводе режима чрезвычайного положения (ЧП) на всей украинской территории. Об этом рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, ситуация не затронет территории Донецкой и Луганской народных республик, ведь с 2014 года там действует отдельный режим. Решение о введении чрезвычайного положения должны утвердить в Верховной раде, подчеркнул секретарь СНБО.

«Комендантский час на Украине будет вводиться в регионах при необходимости», — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 342 раза нарушили режим тишины в Донбассе за последние семь дней эскалации. Соответствующее заявление сделали в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.