Новый герой «Холостяка» Александр Гранков сравнил себя со вторым участником шоу

Москва, 23 февраля. Бизнесмен Александр Гранков рассказал о съемках нового сезона шоу «Холостяк». Предприниматель признался, что подружился со вторым участником проекта, несмотря на разницу характеров.

Телепроект «Холостяк» готовится вернуться на экраны с новыми эпизодами. Продолжение популярного шоу столкнулось с серьезными переменами: теперь сразу два холостяка будут искать невесту среди участниц. Перед премьерой канал ТНТ раскрыл лишь одного из героев — им оказался Александр Гранков. Он не стал называть имя второго участника в интервью изданию «СтарХит», но сравнил сравнил себя с соперником.

«Он более галантный, я все-таки немного черствый, угловатый и прямолинейный. Но, несмотря на все это, мы очень сдружились и нашли общий язык», — поделился Гранков.

Холостяк признался, что отличается от своего соперника не только внешне, но и в отношении к девушкам. Так, таинственный участник оказался тактичен и знает, как вести себя с дамами. По словам Гранкова, он не допустил бы тех ошибок, с которыми столкнулся сам бизнесмен во время общения с участницами.

Ранее Гранков оценил предыдущий сезон «Холостяка» с Тимати. Бизнесмен признался, что эпизоды показались ему странными, и был рад переменам, которым подверглось шоу.