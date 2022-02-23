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Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии решения ввести на Украине военное положение

Армия
Секретарь СНБО Данилов заявил об отсутствии решения ввести на Украине военное положение
facebook.com  /  Олексій Данілов

Киев, 23 февраля. Решение о введении на территории Украины военного положения пока не принято. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны республики Алексей Данилов.

При этом он отметил, что в случае необходимости власти могут объявить военное положение мгновенно. Также секретарь СНБО добавил, что комендантский час на Украине будет вводиться в регионах по мере надобности.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла постановление о военном положении в Донбассе. Также парламентарии поддержали идею о закрытии границ с Россией и Белоруссией.

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украина данилов военное положение
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