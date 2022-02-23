ВСУ за пять минут выпустили свыше 20 мин по двум населенным пунктам в ДНР

Донецк, 23 февраля. Украинские военнослужащие за пять минут подвергли обстрелам два населенных пункта на территории ДНР.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказано, что под огнем подразделений ВСУ оказались населенные пункты Старомихайловка и Водяное. Киевские силовики использовали запрещенные Минскими соглашениями мины калибра 120 миллиметров.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли минометный огонь по населенному пункту Докучаевск. Огонь велся из крупнокалиберных минометов.