Bloomberg: перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «СП-2»

Берлин, 23 февраля. Немецкая перестраховочная компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку — 2». Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Глава МИД Германии Хайко Маас накануне констатировал заморозку российского проекта «Северный поток — 2». Процесс сертификации трубопровода, пролегающего по дну Балтийского моря от РФ до берегов ФРГ, был официально остановлен. Это произошло после того, как Россия признала Донецкую и Луганскую Народные Республики.

Таким образом, страхование строительства трубопровода «Северный поток — 2» было прервано на фоне угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов.

Проект «СП-2» может быть полностью остановлен, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. По его словам, в настоящий момент Берлин координируется с европейскими и американскими партнерами по этой теме.