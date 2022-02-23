Эфир: Спровоцируют ли санкции против РФ глобальный энергетический кризис на Западе

Санкт-Петербург, 23 февраля. В Германии приняли решение остановить процесс сертификации российского газопровода «Северный поток — 2». Это вызвало резкое подорожание газа в ЕС. Вашингтон и Евросоюз вводят санкции против РФ, однако аналитики уже говорят о негативных последствиях для Запада: удвоении цен на энергоносители, глобальные логистические проблемы.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что при такой политике европейцам придется платить по 2 тысячи евро за тысячу кубометров газа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что приостановка сертификации «Северного потока — 2» является политическим давлением на бизнес и энергетическую экономику.

Спровоцируют ли санкции против России глобальный энергетический кризис в Европе и на Западе в целом?

Европейский чиновник Жозеп Боррель запретил россиянам шоппинг в Милане, вечеринки в Сен-Тропе и покупку бриллиантов в Антверпене — разорвут ли эти санкции экономику России в клочья?

Великобритания в рамках санкций останавливает поставку запчастей для автомобилей Bentley и Rolls-Royce в Россию — переживет ли Россия эту проблему?

Давление России на энергетический рынок способно оказать «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность, может ли это спровоцировать глобальный голод, как предполагает The Times?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» отвечают специалисты.