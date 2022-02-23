Миллиард долларов и виллу в Майами обнаружили у Зеленского

Киев, 23 февраля. Сенсационная информация о материальном состоянии украинского президента Владимира Зеленского появилась в Сети. На счету у лидера Украины лежит более одного миллиарда долларов.

Украинский президент Владимир Зеленский, часто просящий материальную помощь у западных партнеров, может и сам пополнить государственную казну. На его счету в коста-риканском отделении Dresdner Bank Lateinamerika лежит 1,2 миллиарда долларов. Такую информацию опубликовал Telegram-канал «Незыгарь».

Сообщается, что сумма накопилась в результате ежемесячных поступлений от трех украинских олигархов: Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского. Раз в месяц на счет Зеленского поступают деньги в размере от 12 до 35 миллионов долларов.

Также в Telegram-канале сказано и о растратах украинского президента. Известно, что 34 миллиона долларов он перевел в США на покупку виллы в Майами. А 80 тысяч долларов были переведены ювелирному дому Graff. В этом же банке деньги лежат и у главы аппарата Зеленского Андрея Ермака. На его счету 56 миллионов долларов. Приличную сумму хранит там и экс-премьер Украины Арсений Яценюк.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине дополнительный кредит на сумму около 390 миллионов долларов для того, чтобы экономика страны стала устойчивой. Об этом заявил канадский премьер Джастин Трюдо во время пресс-конференции.