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Стоимость недвижимости в России может сократиться на 15%

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 13:03
Экономика
Стоимость недвижимости в России может сократиться на 15%
Невские Новости

Москва, 23 февраля. Рынок недвижимости ждет кратковременный рост спроса на жилье, после чего начнется снижение цен на недвижимость, сообщает «Российская газета».

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков считает, что кратковременный рост спроса на жилье станет следствием нестабильности и желания людей забрать деньги со счетов в банках, которые могут пострадать от антироссийских санкций.

«Но, скорее всего, это будет кратковременный и весьма локальный всплеск покупательского интереса, который не отразится в целом на цене недвижимости в среднесрочной перспективе», — уверен Кулаков.

Основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев напомнил, что стоимость недвижимости за 2 года выросла в 1,5 раза, однако осенью 2021 года рост цен начал замедляться, а в некоторых районах Москвы квартиры даже стали дешеветь.

Эксперты прогнозировали, что в 2022 году цены на жилье могли вырасти на 10% при условии, что не произойдет никаких глобальных изменений в геополитике и макроэкономике. Поскольку изменения уже случились, теперь в РФ начнется снижение цен на жилье.

«Девелоперам придется очень непросто. Люди будут меньше покупать из-за нестабильности, неопределенности будущего и еще большего снижения покупательской способности», — уверен Гальцев.

Центробанк может поднять ключевую ставку до 14% в течение 3 месяцев. Эксперты считают, что в течение полугода цены на жилье упадут в среднем на 15%.

Эксперты считают, что стоимость недвижимости в США будет расти. В течение 2022 года цены могут увеличиться на 16%.

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Все новости / Экономика / Стоимость недвижимости в России может сократиться на 15%
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