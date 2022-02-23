Заявления Байдена привели к укреплению российского рынка акций и курса рубля

Москва, 23 февраля. Российский рынок акций отреагировал ростом на заявления президента США Джо Байдена о новых санкциях в отношении РФ, свидетельствуют данные биржевых торгов.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов 22 февраля оказался на отметке в 3084,74 пункта и увеличился на 1,58%. Долларовый индикатор РТС прибавил 1,67%, составив в конце сессии 1239,58 пункта.

Рубль после выступления Байдена укрепился на 1,2%, до 78,8 единиц за доллар. Биржевой курс евро при этом снизился до 89,3 рубля.

Американский президент сообщил, что Вашингтон в ответ на признание ДНР и ЛНР введет санкции против российского госдолга, института развития ВЭБ и Промсвязьбанка. Помимо этого, Байден не исключил полную остановку запуска газопровода «Северный поток — 2». О санкциях в отношении РФ также объявили ЕС и Великобритания. МИД КНР, в свою очередь, осудил односторонние санкции против Москвы.