Часть наград кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии

Лос-Анджелес, 23 февраля. Академия кинематографических искусств и наук приняла решение исключить из основной церемонии «Оскар-2022» чествование победителей сразу в восьми номинациях.

Зрители кинопремии увидят восемь из 23 награждений в записи, которую позже вмонтируют в прямую трансляцию. Организаторы решили исключить из основной части мероприятия награждение за лучшие документальный, художественный и анимационный короткометражные фильмы, а также монтаж, звук, грим, музыку и работу художника-постановщика.

The Hollywood Reporter сообщает, что эти награды кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии. Церемония состоится в театре Dolby, сообщает «Газета.ru»

Ранее Американская киноакадемия обнародовала список претендующих на премию «Оскар» в 2022 году. Награду в категории «Лучший фильм» имеют шансы получить сразу десять кинокартин.