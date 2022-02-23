Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 14:10
14:09
Армия
Подразделения ВСУ с начала суток выпустили 145 снарядов и мин по территории ДНР
14:09
Армия
Заместители Шойгу почтили память погибших защитников Отечества в Александровском саду
14:08
Экономика
Продукция из ДНР и ЛНР пользуется спросом на внешних рынках
14:08
Происшествия
Легковушка перевернулась на крышу после ДТП в Красноярске
14:08
Политика
Депутат Госдумы Милонов: Киев может устроить провокацию, чтобы «продать» это как «агрессию» России
14:06
Армия
Экс-депутат Рады Царев посоветовал ВСУ бежать без оглядки из Донбасса
14:05
Общество
Видеохостинг YouTube заблокировал канал главы ДНР Пушилина
14:05
Происшествия
Толкнувшему школьника в стену учителю из Хабаровска вынесли приговор
14:05
Политика
Сивков: Всего один ход России может усмирить ВСУ и закончить конфликт в Донбассе
14:03
Политика
Власти Украины вводят дополнительные ограничения на погранучастках с РФ и Белоруссией
Все новости

Часть наград кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 12:57
Общество
Часть наград кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии
pixabay.com  /  Gia Knight

Лос-Анджелес, 23 февраля. Академия кинематографических искусств и наук приняла решение исключить из основной церемонии «Оскар-2022» чествование победителей сразу в восьми номинациях.

Зрители кинопремии увидят восемь из 23 награждений в записи, которую позже вмонтируют в прямую трансляцию. Организаторы решили исключить из основной части мероприятия награждение за лучшие документальный, художественный и анимационный короткометражные фильмы, а также монтаж, звук, грим, музыку и работу художника-постановщика.

The Hollywood Reporter сообщает, что эти награды кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии. Церемония состоится в театре Dolby, сообщает «Газета.ru»

Ранее Американская киноакадемия обнародовала список претендующих на премию «Оскар» в 2022 году. Награду в категории «Лучший фильм» имеют шансы получить сразу десять кинокартин.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Часть наград кинопремии «Оскар» вручат за час до начала церемонии
Оскар церемония награждение
Комментировать