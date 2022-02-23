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Политолог Вершинин: после признания ЛДНР могут рассчитывать на мощную поддержку России

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 12:52
Политика
Политолог Вершинин: после признания ЛДНР могут рассчитывать на мощную поддержку России
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 февраля. Признание ЛДНР со стороны России помогло избежать гуманитарной катастрофы. Теперь у республик есть возможность не только получить помощь от Москвы, но и развивать свою экономику.

Таким мнением с изданием «Экономика сегодня» поделился кандидат политических наук Александр Вершинин. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин согласился признать независимыми государствами ЛДНР. Теперь они могут рассчитывать на мощную поддержку Москвы. Реакция стран Запада на это оказалась предсказуемой — они пообещали ввести против России жесткие экономические санкции.

«ЛДНР буквально находились на грани гуманитарной катастрофы, поэтому необходимо было реагировать. Большая политика — сложная задача, и далеко не каждый руководитель может представлять интересы страны достойно. Однако прежде чем обвинять кого-либо, давайте вспомним, что все мы люди и должны ими оставаться», — говорит эксперт.

Вершинин отметил, что ограничения были бы введены в любом случае, потому что западные страны пытались втянуть Россию в вооруженный конфликт. При этом в ЕС понимают, что жесткие санкции в отношении Москвы могут нанести существенный ущерб в первую очередь именно европейским странам.

«Масштабные ограничения не выгодны ЕС, поэтому сейчас, как мы видим, коллективный Запад "бьет" по депутатам ГД и коммерческим банкам. Все это говорит о том, что США и ЕС осознают все риски введения полномасштабных санкций и целенаправленно их избегают», — отметил политолог.

Ранее МИД Китая отреагировал на волну западных санкций в отношении РФ после признания ЛДНР. Дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений.

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