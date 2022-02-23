Расшифровано пророчество болгарской ясновидящей Ванги на 2027 год о судьбе Украины

Москва, 23 февраля. Жителей России и Украины поразило предсказание знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которая перед своей смертью увидела масштабный политический переворот.

Кум Ванги рассказал о ее видениях в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. По словам мужчины, Ванга пожалела украинцев, которые вынуждены мириться со «сложными руководителями».

«Придет порох — развяжет войну. Потом зеленый господарь придет — веселый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придется», — гласит предсказание ясновидящей.

пресс-служба первого канала /

И хотя провидица не называла точных чисел и дат, но по некоторым косвенным признакам толкователи сделали вывод, что речь идет о 2027 годе. Ванга предсказывала, что в этот временной период придет правитель, который создаст мощное славянское государство, куда войдет, в том числе, и Украина.

Толкователи ранее расшифровали забытое пророчество Ванги для Донбасса. Болгарская провидица предсказывала Донбассу независимое от Украины будущее, а вот саму Украину, по ее словам, ожидают крупные перемены.