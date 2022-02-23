Именно борьба США за сохранение гегемонии в Европе составляет основной нерв нынешнего противостояния на Украине. Отстаивая мир в Донбассе, Россия борется за будущее Европы. Такое мнение ФАН высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Подчинить Европу

Власти Соединенных Штатов и Великобритании в контексте украинского конфликта стремятся подчинить Европу и подавить попытки обрести независимость в вопросах безопасности. Так считает европейский депутат из Франции, член комитета Европейского парламента по безопасности и обороне Эрве Жювен.

«Настоящий вызов — это не Украина. Для США и Великобритании главный вызов — это подчинение Евросоюза и разрушение любой воли к независимости со стороны ЕС. Я думаю, что британцы пытаются использовать замечательную возможность отомстить Евросоюзу, поскольку они никогда не поддерживали условия, на которых им пришлось выйти из содружества», — заявил он.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, в нынешней ситуации, которая разворачивается на Украине, Штаты играют роль разжигателя конфликта, стремясь получить свою выгоду. Например, Вашингтон хочет побудить Европу отказаться от российского газа, сделав выбор в пользу поставок менее экологичного и более дорогого топлива из Соединенных Штатов.

За будущее Европы

Как отметил Юрий Голубь, именно борьба США за сохранение гегемонии в Европе составляет основной нерв нынешнего противостояния на Украине. Угрозы этой гегемонии очевидны — так, в 2020 году Китай вместо США стал крупнейшим торговым партнером ЕС. В то же время товарооборот между ЕС и США снижается.

«Развитие газотранспортной инфраструктуры, и в частности строительство «Северного потока — 2», инвестиции немецкого, итальянского, французского капиталов в привлекательный российский рынок усиливают экономические и политические связи с нашей страной. Представление России как агрессора, угрожающего всем странам Европы, позволяет разорвать эти связи, реанимировать и усилить блок НАТО, сделать Европу зависимой от дорогих американских энергоресурсов», — пояснил Юрий Голубь.

Федеральное агентство новостей /

Он отметил, что все это подрывает перспективы экономического и политического развития стран Европы и сохраняет их в орбите влияния Вашингтона. Эти мотивы видны невооруженным взглядом, но говорить о них осмеливаются лишь представители оппозиционных европейских партий, таких как «Французский национальный фронт» или «Альтернатива для Германии». В то же время высказывания ведущих политиков или публикации ведущих изданий рисуют почти исключительно черно-белую картину мира, а их риторика напоминает времена маккартизма в США.

«Но на митингах в Германии и других странах все чаще можно увидеть плакаты «За дружбу с Россией». Европейские обыватели начинают понимать, что, отстаивая свои интересы на постсоветском пространстве, наша страна одновременно борется за будущее всей деголлевской Европы от Атлантики до Урала», — заключил Юрий Голубь.

С апреля 2014 года на территории Украины идет гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Комментируя действия российского лидера, Василий Небензя обратил внимание, что Кремль по-прежнему открыт к контактам, однако не допустит очередной кровавой бойни в дружественных ЛНР и ДНР.