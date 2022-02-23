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Сатановский оценил неожиданную тактику Москвы по старым заветам Макаревича

  /   Обновлено: 23 февраля 2022 12:51
Политика
Сатановский оценил неожиданную тактику Москвы по старым заветам Макаревича
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 февраля. У вечных российских диссидентов, к которым себя изначально причислил и Андрей Макаревич, по идее, не должно быть никаких претензий к высшему руководству страны.

Ведь Россия сейчас начала вдруг действовать в соответствии с призывами того же Макаревича в одной из его самых популярных песен. Москва категорически отказалась прогибаться «под изменчивый мир» особенно в лице коллективного запада и принялась активно и открыто прогибать этот мир под себя. Причем в самом глобальном понимании этого куплета довольно-таки старой песни.

Таким мнением с журналистом Владимиром Соловьевым поделился политолог, востоковед Евгений Сатановский, комментируя признание независимости Луганской и Донецкой республик и реакцию на это решение РФ Европы и США. Эксперт отметил, что готовность к такой внешнеполитической трансформации просматривалась уже довольно-таки давно. Да и Запад прямо-таки напрашивался на такую радикальную смену политического вектора. Тем не менее для американцев и европейцев такая смена тактики, особенно в ситуации с Донбассом, стала полной неожиданностью. Им всем стоило бы в свое время прислушаться к хиту одного из ярких представителей так называемой прозападной интеллигенции России.

Сатановский оценил неожиданную тактику Москвы по старым заветам Макаревича
Федеральное агентство новостей /

«Ну что, я отметил пока что очень точное соответствие действий российского руководства старым заветам Андрея Вадимыча Макаревича. Меня это порадовало. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Я не очень понимаю на фоне этого, какие могут быть к Кремлю претензии у творческой интеллигенции. Ровно сейчас мы начали вести себя так, как давно ожидалось. На Западе тем не менее все равно растерялись. Несмотря на массу предпосылок и даже прямых сигналов, для США с ЕС такая тактика Москвы стала полной неожиданностью», — выразил искреннее недоумение политолог.

Сатановский также иронично отметил, что процесс признания ЛДНР на самом деле может не ограничиться расширением границ республик согласно их Конституции. Если Европа будет проявлять все большую агрессию, эти границы могут быть пересмотрены вплоть до Берлина с Парижем. Это только звучит как шутка. Вашингтон в действительности именно к такому исходу и подталкивает своих украинских и европейских марионеток.

Ранее экономист Михаил Хазин оценил щедрый подарок Европы Москве в ответ на признание ЛДНР.

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украина россия сша донбасс макаревич
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