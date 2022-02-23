Российские автодилеры рассказали о влиянии геополитики на спрос

Москва, 23 февраля. Рост геополитической напряженности может привести к увеличению спроса на автомобили среди россиян, считают эксперты, опрошенные РБК.

Как считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, сейчас давать прогнозы по ситуации на рынке пока рано. Он подчеркнул, что коррекция цен должна произойти в начале второго квартала. По мнению специалиста, стоимость машин увеличится на 20%. При этом будет расти и спрос, поскольку россияне могут рассматривать покупку машины как способ защиты накоплений.

«О том, что лучше не откладывать приобретение нового автомобиля на долгий срок и совершить покупку сейчас, мы говорим на протяжении всего периода пандемии, так как дефицит автомобилей и комплектующих не покидает авторынок, а цены продолжают расти. Неизвестно, с какими еще проблемами отрасль может столкнуться в ближайшие месяцы», — указал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Аналитики ранее сообщили об увеличении продаж в России подержанных автомобилей класса люкс. Самыми востребованными марками в премиальном сегменте стали Bentley, Maserati и Rolls-Royce.