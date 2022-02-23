Трубный глас Шольца. Альгис Микульскис об остановке сертификации газопровода

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке сертификации проекта «Северный поток — 2». При том, что эта сертификация и так не продвигалась. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис размышляет о серьезности подобных шагов.

Было бы лукавством заявлять, что решение Олафа Шольца о прекращении процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» стало неожиданностью. Хотя бы потому, что эта транспортная система еще на этапе проектных изысканий стала буквально костью в горле даже не для Украины, чье мнение, положа руку на сердце, мало кого интересует, а для Соединенных Штатов, и всевозможные санкции сыпались на участников проекта практически безостановочно… А он между тем хоть и медленно, но продвигался вперед, грозя серьезными проблемами американским компаниям, занимающимся поставками в Европу сжиженного природного газа. Хотя, конечно, в ходе всей санкционной кампании ее инициаторы из конгресса и Белого дома старались делать благообразные лица и демонстрировать беспокойство не за собственных углеводородных магнатов, а за «несчастных» европейцев, для которых Москва якобы готовила настоящую «газовую удавку»…

Global Look Press / Tobias Hase/dpa

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен», — заявил бундесканцлер Германии 22 февраля.

Каким образом Вашингтон воздействовал на Шольца в процессе принятия им решения — гадать не будем. Но факт остается фактом: процедура сертификации полностью готового к работе «СП-2» остановлена.

В Кремле на это известие отреагировали, разумеется, с сожалением, которое было обосновано пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым:

«С сожалением, потому что мы же постоянно говорили, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который помимо просто взаимной выгоды еще призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе. И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны», — посетовал на действия главы немецкого правительства Песков.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!»

Заместитель же председателя Совета безопасностив своем Twitter-аккаунте прямо сказал , что в самом ближайшем будущем «сетовать» придется не только Москве:

С тем, что Шольц неправ, соглашаются и в самой Германии. Так, глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст, слова которого цитирует РИА Новости, назвал инициативу канцлера «лицемерием»:

«Я считаю это лицемерием, потому что в последнее время США увеличили импорт нефти из России. Я не слышал, чтобы их как-то ограничивали».

Между тем некоторые аналитики утверждают, что дальнейший простой магистрали не только не повредит российской экономике, но и сможет оказаться выгодным для нее. Поводом для таких выводов послужил энергетический кризис, вспыхнувший в ЕС под занавес 2021 года. Тогда спотовые цены на газ подскочили до астрономических отметок именно по причине американских ограничений, благодаря которым достройка «СП-2» значительно затянулась. А «Газпром», в свою очередь, получил порядка 32 млрд долларов чистой прибыли, кратно окупив все вложения в газотранспортный проект. А вот о том, сколько потеряли немецкие инвесторы и сколько еще потеряют — пусть думает Олаф Шольц.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Запад ввел в действие новый пакет санкций, а Россия положила его в пакет с пакетами».

В России ко всем этим рестрикциям отнеслись с уже привычной иронией — для подавляющего большинства ее жителей новость о признании донбасских республик и о скором прекращении там кровопролития оказалась гораздо важнее, чем известия о западных реакциях на произошедшее. Вместо того, чтобы сокрушаться по поводу действий «партнеров», россияне мгновенно придумали очередной сетевой мем:

Нельзя не сказать и о том, что за океаном тоже есть немало здравомыслящих людей, воспринимающих антироссийские выпады исключительно как вмешательство Белого дома не в свои дела. В качестве примера можно привести отставного ветерана войны в Персидском заливе, полковника Дугласа Макгрегора, который, будучи приглашенным в эфир телеканала Fox News и отвечая на вопросы репортера Такера Карлсона, весьма нелестно отозвался об «украинских опытах» своего президента:

«Президент Байден отказывается признавать интересы России. В таком случае он вынудит Москву продемонстрировать, что Соединенные Штаты, как бы они ни были сильны, не смогут остановить Россию в Восточной Европе. И я не вижу никаких признаков того, что мир горячо поддержит санкции против России, ведь в Европе понимают, в отличие от Вашингтона, что для России Украина является вопросом национальной безопасности. И не только понимают, но и соглашаются», — заключил отставник.

Что же касается Шольца… Диалог с Москвой ему придется продолжать в любом случае, а она, как известно, гораздо ближе к Берлину, нежели Вашингтон. Причем, не только географически. И она, надо полагать, хочет, чтобы Германия в лице своего канцлера вела самостоятельную политику, а не становилась европейским проводником американских устремлений.