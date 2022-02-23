Перешли все границы: озвучены последствия для Украины после сорванного теракта в Крыму

Сегодня Украина представляет из себя угрозу уже не только для Донбасса, но и для России. Таким мнением с ФАН поделился крымский военный эксперт Борис Рожин.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что был предотвращен теракт, который готовили сторонники запрещенной в РФ украинской националистической организации «Правый сектор»1*. Целью атаки должен был стать православный храм. В результате удачной спецоперации задержаны шесть граждан России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Крыму. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, являющиеся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор», осуществлявшие подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В гараже одного из задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Кроме того, в средствах связи задержанных были выявлены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и переписка с обсуждением планируемого теракта.

РУФСБ России по Архангельской области /

Украинские спецслужбы в последнее время активизировали свою диверсионную деятельность на территории Донбасса, заявил в интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин.

«В последние дни мы видим активизацию диверсионно-разведывательной деятельности в ДНР и ЛНР под кураторством Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. Кроме того, попытки устроить теракты в Крыму украинская сторона предпринимает с 2014 года. На полуострове неоднократно задерживались группы, связанные с исламистскими и нацистскими организациями, члены которых заезжают с территории Украины», — сказал собеседник ФАН.

flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine /

Кроме того, Рожин считает, что киевские власти перешли все границы, а также озвучил последствия для Украины после сорванного теракта в Крыму. По его мнению, сегодня назрел вопрос о ликвидации источника террористической угрозы, исходящей с украинской территории.

«Последствия для Украины за подобного рода действия уже были неоднократно озвучены российским руководством. Подобная деятельность является враждебной, поэтому она ничем хорошим для Украины и ее государственности не закончится. Сегодня Украина представляет из себя угрозу не только для народных республик Донбасса, но и для России. Поэтому должен стоять вопрос о ликвидации источника этой угрозы и приведению территорий Украины к вменяемому состоянию», — резюмировал Борис Рожин.

Признание ДНР и ЛНР Россией стало возможным из-за нездоровой политики Киева, которая может обернуться для страны печальными последствиями — развалом Украины. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.